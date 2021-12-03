Son dakika Haldun Üstünel açıklaması geldi!

54 yaşındaki Haldun Üstünel'in hayatını kaybettiğine dair haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Üstünel sosyal medya hesabından çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ayrıca, sosyal medyada Galatasaray 'ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'in hayatını kaybettiğine dair paylaşımlarla ilgili bir açıklama da Galatasaray'dan geldi.

Galatasaray yöneticisi Köksal Ünlü çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ayrıca Fanatik'in ulaştığı dönemin sportif direktörü Adnan Sezgin de Haldun Üstünel'le konuştuğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Üstünel açıklama yaptı...

Bugün sosyal medyada hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Lütfen itibar etmeyiniz.







