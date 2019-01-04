Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari eski milletvekili ve eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Selmet Şükür'ün, yurt dışı kayıtları incelendiğinde, haklarında "silahlı terör örgütü" üyeliğinden soruşturma yürütülenlerle aynı tarihte giriş çıkış yaptığının tespit edildiği belirtildi.

İddianameden: "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır"

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, sunulduğu 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Selmet Şükür'ün adresinde yapılan aramada, FETÖ'nün propaganda ve eleman kazanma amacıyla kullandığı, kayyum atanan Feza Yayınevi'ne ait, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yazarı olduğu 2 adet "İnsanlığın İftihar Tablosu Sonsuz Nur 1-2" isimli kitapların ele geçirildiği belirtilerek, sanığın mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

Selmet Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle birlikte FETÖ'nün parasını akladığına dair Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunulduğu anlatılan iddianamede, "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası, oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır." denildi.

"FETÖ ŞÜPHELİLERİYLE AYNI TARİHTE YURT DIŞI GİRİŞ ÇIKIŞ KAYDI VAR"

İddianamede, Selmet Şükür'ün yurt dışı kayıtları incelendiğinde, haklarında "silahlı terör örgütü" üyeliğinden soruşturma yürütülenlerle aynı tarihte giriş çıkış yaptığının tespit edildiği bildirilerek, sanığın bu eylemini, örgütsel faaliyet kapsamında gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Sanık hakkındaki MASAK raporuna göre, Hakan Şükür ile arasında 227 bin 371 lira para trafiğinin bulunduğu aktarılan iddianamede, ayrıca TMSF'ye devredilen ve örgütsel faaliyet kapsamında önemli bir konumda olduğu değerlendirilen bir şirket ile 3 Kasım 2015'te 185 bin, 6 Kasım 2015'te 123 bin 500 lira para trafiğinin belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, sanık hakkındaki HTS raporunda, haklarında soruşturma yürütülen birçok kişi ile telefon trafiğinin de saptandığı belirtilerek, örgütün Sakarya yapılanmasında önemli konumda bulunan Remzi Çinemre ve firari Hakan Alaçam ile de telefon görüşmelerinin tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede, ele geçirilen örgüt elebaşına ait kitaplar, gizli tanık beyanı, MASAK raporu, yurt dışı giriş çıkış ile HTS kayıtları, KHK kapsamında kapatılmasına karar verilen şirkette alacaklı olduğu senetlerin tespiti gibi deliller dikkate alındığında, sanığın hiyerarşik yapıya uygun olarak davrandığı ve örgütle organik bağlantı içerisinde bulunduğu kaydedildi.

Selmet Şükür'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanığın savcılıktaki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Sanık Şükür'ün yargılanmasına 5 Şubat'ta başlanacak.

SÜREÇ

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. (AA)