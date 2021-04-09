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Son dakika: Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, finalde İspanya’dan Joan Jorquera’yı yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

09 Nisan 2021, Cuma 19:09 Son Güncelleme:
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Son dakika: Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu!

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın ikinci gününde erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın madalyaya ulaştı. Hakan Reçber, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İngiltere’den Mohammed Nour’u, çeyrek finalde Bulgaristan’dan Bozhidar Avramov’u ve yarı finalde Belçika’dan 1 numaralı seri başarı Jaouad Achab’ı yenerek finale yükseldi.

Finalde İspanya’dan Joan Jorquera’yı 18-12 yenen milli tekvandocu Avrupa şampiyonu oldu. Hakan, 2018 yılında katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında kürsünün ikinci basamağında yer almıştı.

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