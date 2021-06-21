Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Milan'la sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu Inter'e transfer oldu. 3 yıllık sözleşme imzalayacak milli futbolcu senelik 6 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray 'ın gündemine gelmişti!

Galatasaray'ın da gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu Milan'ın 4 milyon Euro'luk teklifini kabul etmemişti. Ayrıca Juventus milli futbolcuyla yakından ilgileniyordu.

İmza yakında!

Hakan Çalhanoğlu Milan'dan sonra Inter forması terletecek. 27 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde İtalya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

10 gol, 12 asistle oynadı

Leverkusen'den Milan'a 23 milyon Euro'ya transfer olan ve şuan piyasa değeri 35 milyon Euro olan yıldız orta saha bu sezon Milan formasıyla 48 maçta 10 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

Hakan Çalhaoğnul ayrıca EURO2020'den elenen A Milli Takım 'ın 3 maçında da görev almıştı.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL