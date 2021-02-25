Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Galatasaray paylaşımı geldi... Milan forması giyen ve bu sezon formuyla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına yorum yapan ve kalp emojisi bırakan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Daha önce Fanatik Gazetesi'ne açıklamalar yapan Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a sempatisini gizlememişti...

"Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım" demişti...

“Galatasaray ve taraftarına her zaman sempatim oldu” diyen A Milli Takım’ın yıldızı, Milan’ın 10 numarası, “Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile ultrAslan’dan. İleri de ne olur bilmem tabi ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana”