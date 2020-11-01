Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip!

Milan ile sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek Hakan Çalhanoğlu'na Manchester United'ın ardından Inter de talip oldu! Yıldız futbolcunun ismi Galatasaray ile de anılıyor.

01 Kasım 2020, Pazar 12:18 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip!

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'nın devleri sıraya girdi.

Calciomercato'nun haberine göre, Inter, ezeli rakibi Milan'ın 10 numarasını gözüne kestirdi.

Inter, Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki oyuncunun Milan ile anlaşamaması halinde harekete geçecek.

Bu sezon Milan formasıyla 8 karşılaşmaya çıkan Çalhanoğlu, 4 gol attı, 3 asist yaptı.

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Hakan Çalhanoğlu: Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım


Her transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Hakan Çalhanoğlu geçen yıl Fanatik'e verdiği röportajda "Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım" demişti.



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