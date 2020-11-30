Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yeni koronavirüs pandemisine ait önlemlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarının otuz bine dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor"

"Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanları başta olmak üzere koronavirüs aşısı uygulanmaya başlanacak"

"Hafta içi her gün saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21:00'den, Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecektir"

"Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır"

"Restoranlar paket servis dışında hizmet veremeyecek"

"Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir"

"Cuma namazları ve nikahlarda maksimum 30 kişi olabilecek"

"65 yaş üstü, 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır"

"Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir"

"AVM girişlerinde HES kodu uygulamasına geçilecektir"

"Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir"







