Süper Lig’de 30 maç sonunda 4. sırada yer alan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor’da, gelecek sezonun kadro yapılanması için harekete geçildi. Dış transfer çalışmalarına hız veren ve Teknik Direktör Abdullah Avcı öncülüğünde yeni bir kadro oluşturmayı hedefleyen bordo-mavililerde mevcut takımdan birçok isimle yollar ayrılacak.

5 futbolcu gönderiliyor

Milliyet'in haberine göre; Kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Baker ve Afobe için yeni bir girişimde bulunulmayacağı öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralanan Marlon ile de yolların ayrılması gündemde. Ayrıca sözleşmesi bitecek bir başka isim Hosseini ile yeni sözleşme görüşmeleri devam etse de henüz netice alınamadı. İki ay sonra serbest kalacak olan Kamil Ahmet Çörekçi’nin durumuna ise kalan haftalardaki performansına göre karar verilecek.

Karadeniz ekibinde geçen sezon istenilen seviyede teklif gelmemesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen kaleci Uğurcan Çakır için ise sezon sonu hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor. Milli eldivenle Avrupa’dan birçok kulüp ilgilenirken, yönetim belirlenen ekonomik şartlar doğrultusunda bu transfere izin verecek. Ayrıca ara transfer döneminde teklifler alan Djaniny de cazip bir bonservis bedeli önerilmesi halinde elden çıkarılacak.

Djaniny korkusu!

Sarı kart cezalısı Djaniny Semedo, Demir Grup Sivasspor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Trabzonspor bu sezon Djaniny’nin forma giymediği maçlarda zorlandı ve puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı döneminde Djaniny’nin görev yapmadığı 3 maçta, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, hiç galip gelemedi. Karadeniz ekibi bu maçlarda sahasında Sivasspor’la 1-1, Kayserispor’la da deplasmanda 0-0 berabere kalırken, Alanyaspor’a evinde 3-1 kaybetti.