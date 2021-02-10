Henry Onyekuru, Mostafa Mohammed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes gibi isimlerle devre arası transferinde önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray’da, Kaan Ayhan transferinin ise neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. Skorer'in haberine göre; Transfer döneminde ismi sarı-kırmızılı ekiple anılan futbolcular arasında yer alan 26 yaşındaki stoper için resmi girişimde bulunulmadığı öğrenildi.

Carnevali: 'Galatasaray'dan teklif gelmedi'

Sassuolo Kulübü CEO’su Giovanni Carnevali, Skorer’e yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transferinin neden gerçekleşmediğini kendisine sorduğumuz İtalyan ekibinin yöneticisi “Kaan Ayhan için Galatasaray’dan teklif gelmedi” yanıtını verdi.