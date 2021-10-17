Trabzonspor ile bu akşam kritik bir mücadeleye çıkacak Fenerbahçe ’de hazırlıklar artık tamamlandı. Teknik direktör Vitor Pereira, zorlu deplasman öncesi tüm planlarını yaptı.

Milliyet'in haberine göre; Defans hattına çok güvenen Portekizli çalıştırıcı, takım savunmasında sorun yaşanacağını düşünmüyor. Kim Min Jae, Szalai, kaleci Altay ve Gustavo’nun yine takım için büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Ancak kritik deplasmanda bilhassa hücum oyuncularının ortaya koyacağı performansın belirleyici olacağına inanılıyor.

Hücum hattında da Fenerbahçe’de birçok önemli isim şu anda formda ve moralli olmalarıyla dikkat çekiyor. İşte sarı-lacivertli takımın hücum hattı:

Golcüler formda!

- Serdar Dursun: Milli takımda ilk kez forma giyerek ilk golünü atan Serdar Dursun çok moralli ve formda.

- Berisha: Milli ara öncesi Kasımpaşa mücadelesinde golle tanışan Berisha, Fenerbahçe’ye ve lige adapte oldu.

- Rossi: Süper Lig ’e ve Fenerbahçe’ye iyice alışan Rossi, Vitor Pereira’nın önemli alternatiflerden. Son 3 lig maçında da 1 gol 3 asist yaptı.

- Mesut Özil: Milli arada toparlanan ve moral olarak çok iyi duruma gelen Mesut Özil, Trabzonspor maçında ilk 11’de başlayacak.

- Pelkas: Sakatlığını tamamen atlatan Pelkas, omzundaki ağrılardan kurtuldu. Yunanistan Milli Takımı’nda da gol atan başarılı oyuncu, Trabzonspor’a karşı geçen sezon deplasmanda golü atan isimdi.