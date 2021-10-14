Milli aradan sonra Başakşehir ile kritik bir sınava çıkacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, umulmadık puan kayıplarının telafisinin yapılacağı döneme girdiklerini söyledi.

Sergen Yalçın: Önemli maçlarımız var!

Milliyet'in haberine göre; Futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Geçmişte beklenmedik kayıplarımız oldu. Önümüzde bu kayıpları telafi edecek önemli maçlarımız var. Başakşehir maçını mutlaka kazanmamız lazım. Çünkü o telafi edebileceğimiz maçlardan ilki bu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sergen Yalçın tribünde olacak

Cezası nedeniyle maçı tribünden seyredecek olan siyah-beyazlı teknik adamın, “Bu karşılaşmada saha kenarında olmayacağım ama benim sizlere güvenim tam. Çok zor şartlar altında zorluk derecesi yüksek maçlarda ortaya bir karakter koydunuz. Yine aynı oyun karakterini Başakşehir maçında da bekliyorum. Bu maç sonrasında yine zor karşılaşmalarımız var ama biz Beşiktaş’ız. Tüm planlarımızı kazanma üzerine yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

"Tüm takıma güveniyorum"!

Başakşehir’deki teknik adam değişikliğinin, rakibin havasını olumlu anlamda değiştirebileceğini de sözlerine ekleyen Sergen Yalçın’ın, oyuna sonradan girecek futbolcular için de, uyarı niteliğinde bir konuşma yaptığı vurgulandı. Skora katkı ve sonucu koruma anlamında oyuna sonradan girecek isimlerin daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini aktaran deneyimli teknik adamın, tüm takıma güvendiğini de yinelediği belirtildi.