YKS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2022-YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, YKS soruları ve cevaplarını ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden görüntüleyebilecekler. İşte, 2022 YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı.

2022 YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

SORU VE CEVARPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'NİN ALAN YETERLİLİK TESTLERİ OTURUMLARI TAMAMLANDI

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de sona erdi. Toplam 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı.

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulandı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan oturumda toplam 80 soru yer aldı.