Francesco Farioli'nin ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getiren Fatih Karagümrük, Ocak ayı transfer ve tescil dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

İstanbul ekibinin Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'da forma şansı bulmakta zorlanan Marcelo Guedes'i transfer etmek istediği iddia edildi. Fransız temsilcisinin bu transfer teklifini kabul ettiği ancak Brezilyalı savunmacının reddettiği öğrenildi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; tecrübeli oyuncunun Olympique Lyon'dan ayrılmak konusunda henüz karar vermediği belirtildi.