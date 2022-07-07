Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oluyor. Fenerbahçe 'nin 19 milyon Euro'ya sattığı ve Galatasaray 'ın gündemine gelen golcü futbolcu Belçika'ya transfer oluyor.

Kosovalı golcü için Club Brugge, 9 milyon Euro bonservis ödeyecek. Fenerbahçe bu transferden bir sonraki satıştan pay maddesi dolayısıyla 450 bin Euro daha alacak.

Lazio kiralık vermedi!

Süper Lig ekiplerinin kiralamak istediği Vedat Muriqi için Lazio'nun oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planladığı ortaya çıkmıştı.

İtalyan ekibi, Kosovalı golcünün bonservis bedelini 12 milyon euro olduğunu da Galatasaray yönetimine iletmişti.

Geçen sezon kiralıktı!

Geçen sezonu Mallorca'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki forvet, 19 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.