CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nde Imoco Volley'i 3-1'le geçen VakıfBank'ta şampiyonluk coşkusu devam ederken yılın transferi açıklandı. Avrupa'nın en büyüğü unvanını 5'inci kez kazanan sarı-siyahlılar, Paola Egonu'yu transfer etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

LİG ŞAMPİYONLUĞU SONRASI VEDA ETTİ

VakıfBank'ın transfer için anlaşma sağladığı Paola Egonu, geçtiğimiz hafta İtalya Ligi'nde takımının kazandığı şampiyonluğun ardından Imoco Volley'e veda etmişti.

İtalya Ligi'nde sezonunun MVP'si ödülünün sahibi olan pasör çaprazı şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu sadece bir veda. Yeni bir deneyim olacak. Onu yaşamak ve daha da gelişebilmek istiyorum. Öğrenmeyi asla bırakmazsın. Daha hiçbir şey bitmedi. Son maça kadar ağlamayacağıma dair kendime söz verdim."

FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ

Avrupa'nın önde gelen takımlarının yakın takibinde olan ve VakıfBank'la transfer için anlaşma sağlayan Paola Egonu kısa bir süre önce Fenerbahçe 'nin de transfer gündemine gelmişti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, İtalyan voleybolcu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Egonu hakkında bir değerlendirmemiz olmuştu geçen sezon. Bu sezon ise yok. Ekonomik şartlardan dolayı pek mümkün değil" diye konuşmuştu.

BAŞKAN AÇIKLADI

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Imoco Volley maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Paola Egonu'yu transfer ettiklerini duyurdu. Üstünsalih açıklamasında, "Geleni söyleyeyim. Paola Egonu artık bizim oyuncumuz. Biz daha öncesinde protokolümüzü yapmıştık, kendi takımımıza katmıştık. Bundan sonra artık bizim oyuncumuz olacak. Gidenleri de artık görürsünüz. Bunları söylemeyeyim, değişiklikler olabilir. Bize gelen Egonu var. Artık bizim oyuncumuz, bunun müjdesini vermiş olayım" ifadelerini kullandı.

2021'DE BAŞARI DOLU BİR KARİYER

23 yaşındaki pasör çaprazı geçtiğimiz sezon Imoco Volley ile muhteşem bir seri yakalamıştı. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı kazanan Imoco Volley'in en değerli isimleri arasında yer alan Paola Egonu inanılmaz bir sezonu geride bırakmıştı.

Paola Egonu, Imoco Volley formasıyla son maçına VakıfBank karşısında çıktı. İtalyan voleybolcu, VakıfBank'ın zaferine engel olamadı. Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından yılın kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü. (Skorer)







