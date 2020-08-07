UEFA'dan Galatasaray'a müjde... Avrupa futbolunun patronu Galatasaray'ın 2019/2020 sezonunda yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı. UEFA aynı zamanda Başakşehir'in de kâr-zarar başa baş şartına da uymadığını belirterek Turuncu Lacivertliler'le 4 senelik yeni bir anlaşma imzaladı.

Galatasaray bu sezon da uyum şartlarına tâbi!

2019/2020 regülasyon şartlarına uyan Sarı Kırmızılılar 2020/21 sezonunda da UEFA tarafından gözetim altında tutulacak ve uyum şartlarına tâbi olacak. Galatasaray'la birlikte İstanbul Başakşehir, FK Kairat Almata, Maccabi Tel Aviv FC, LOSC Lille, FC Porto ve Wolverhampton Wanderers da regülasyon kurallarına uymak zorunda olan diğer kulüpler.

Başakşehir'den açıklama:

UEFA ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşma neticesinde Kulübümüz 2023/24 inceleme döneminde denk hesap kuralına uymuş olacağını taahhüt etmekte olup, UEFA gelirlerinden 300.000 euro kesilmesine uygunluk vermiştir.







