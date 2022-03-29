Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni dönemi için çalışmalar başlarken, iddialar birbiri ardına gelmeye başladı. Mevcut TFF'nin görev süresinin yaklaşık 14 ay sonra bitecek olması nedeniyle kulislerde hareketlenme yaşanırken, gündeme eski başkanlardan Haluk Ulusoy’un ismi geldi.

2002 Dünya Kupası'ndaki dünya üçüncülüğü de dahil olmak üzere kendi döneminde birçok başarı yaşanan Ulusoy’un önemli kulüplerin desteğini almaya başladığı ifade ediliyor. Adaylık konusunda herhangi bir çalışması olmayan ve TFF'deki gelişmeleri dışarıdan takip eden Haluk Ulusoy’un süreçle ilgili nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.









SERVER YARDIMCI VE HAMİT ALTINTOP KREDİLERİNİ TÜKETTİ

Mevcut TFF'nin naklen yayın ihalesi başta olmak üzere, milli takımın başarısızlığı ve son hakem skandalı nedeniyle yıpranmış olması mevcut yönetimdeki isimleri de sağlam bir alternatif olmaktan çıkarıyor.

Hakem skandalındaki dahli nedeniyle Servet Yardımcı, milli takımdaki teknik direktör operasyonunun sonuçsuz kalması sebebiyle de Hamit Altıntop, kredilerini kaybetmiş görünüyor.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İDDİASI!

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın TFF başkan adaylığı için çalışmalarına başladığı ve mevcut yönetimden Mehmet Baykan ile dirsek temasında olduğu da iddialar arasında.

Gümüşdağ’ın bazı eski futbol yorumcuları ve spor gazetecilerinin de aralarında yer aldığı bir danışma kurulu oluşturduğu da gelen haberler arasında.



