Şampiyon Trabzonspor , geçtiğimiz sezon olduğu gibi transferde adımları yine erkenden atıyor. Bordo-Mavililer, kamp dönemine kadar takviyelerin önemli bir bölümünü gerçekleştirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıl Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın yanı sıra Avrupa’da da mücadele edecek olan Fırtına, kadro genişliğini artıracak. İlk etapta planlamayı 7+4 kuralına göre yapan Fırtına, yerli transferinde 3 isim üzerinde yoğunlaşıyor. Her ne kadar TFF seçiminden sonra bu sezonki gibi 8+3 şeklinde kuralın devam etme ihtimali bulunsa da, Karadeniz ekibi takımdaki yerli alternatifini çoğaltacak. Stoperde öncelikli hedef; Kaan Ayhan. Devre arasında Trabzonspor’un çok istediği Milli oyuncu için Sassuolo kulübüyle yeniden temaslar başlamış durumda.

Halil için Avcı ısrarcı

Hücumda yerli kanat olarak Halil Akbunar ismi ön planda. Küme düşen Göztepe ’den kesin olarak ayrılacağı öğrenilen başarılı futbolcu, sezon başında Trabzonspor’un gündemine gelmişti. 28 yaşındaki Halil için teknik direktör Abdullah Avcı’nın ısrarcı olduğu öğrenildi. Sağ bekte ise Onur Bulut ön plana çıkıyor. Bu sezon Kayserispor’da sergilediği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu, 34 lig maçında 8 asist yaptı, 1 de gol attı.