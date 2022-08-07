Hamsik’in geçtiğimiz sezonki sakatlığının nüksetmesi Trabzonspor ’da keyifleri kaçırırken, orta saha arayışları hız kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbulspor galibiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında, merkeze deneyimli bir isim almak istediklerini ve oyuncu baktıklarını söyledi. Uzun süredir Florian Grillitsch için temasta olan Bordo-Mavililer, listeyi genişletiyor. Hem orta saha hem de stoperde görev yapan Avusturyalı yıldızın bonservisi elinde ve Avrupa’dan pek çok talibi bulunuyor. Son teklifini ileten Bordo- Mavililer beklemeye geçerken, menajerler tarafından önerilen Xeka konusunda Abdullah Avcı’nın kesin kararı bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Lille forması giyen ve Grillitsch gibi bonservisi elinde bulunan Portekizli yıldızın, sosyal medyadan Trabzonspor’la ilgili bazı paylaşımları beğenmesi taraftarları heyecanlandırdı.

Lemina’nın kontratı var

Gündeme gelen yeni isim ise Mario Lemina. Daha önce Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki Gabonlu oyuncunun, Nice kulübüyle 2024’e kadar kontratı bulunuyor. Orta sahada 6 ve 8 numara olarak görev yapan Lemina, geçtiğimiz sezon Ligue 1’de 32 maça çıkarken, 2 gol attı.

Grillitsch için daha önce yaptığı 2 görüşmeden sonuç alamayan Trabzonspor, 3. kez masada. Menajerler tarafından Karadeniz ekibine önerilen 27 yaşındaki Xeka’nın bonservisi elinde bulunuyor. 28 yaşındaki Lemina, geçtiğimiz sezon başında Nice’e 5.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.