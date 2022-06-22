Süper Lig 'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor 'da transfer hareketliliği yeniden hız kazandı. Kadrosuna önemli takviyeler yapan bordo-mavililerin iki oyuncuyu daha transfer etmek için ısrarcı olduğu öte yandan genç yıldız adayına da Avrupa'dan talip çıktığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

DENSWİL'İN BONSERVİSİ ALINDI

Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil'le yeniden anlaşma sağlandı. Bordo-mavililer, Bologna'dan tecrübeli savunmacının bonservisini aldı. Stefano Denswil'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

KADROYA 3 TAKVİYE

Trabzonspor'da takıma 3 takviye birden yapıldı. Bordo-mavililer transferde hız kesmedi. Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ı kadrosuna dahil edilen Karadeniz devi, Danimarkalı Jens Stryger Larsen'i de resmen takıma kazandırdı. Bordo-mavililerde transfer çalışmaları hız kazandı.

NWAKAEME YERİNE TREZEGUET

Anthony Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor, Trezeguet transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Aston Villa ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu için İngiliz kulübüyle prensipte anlaşma sağlandığı belirlendi. Kulüplerin ödeme planı konusunda son görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

3 YILLIK İMZA HAZIRLIĞI

Ara transferde Başakşehir’e kiralık olarak gelen ve 13 maçta 6 gol, 4 asiste imza atan Trezeguet ile yürütülen yıllık ücret konusundaki pazarlıkların tamamlanmak üzere olduğu aktarıldı. Yetenekli futbolcunun kısa süre içinde 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

ENİS'E WESTERLO TALİP

Belçika’da Jupiler Pro Lig’e yükselen KVC Westerlo, Trabzonspor’un genç golcüsü Enis Destan’a kanca attı. Sportif direktörlüğünü Hasan Çetinkaya’nın yaptığı KVC Westerlo’nun 20 yaşındaki yetenekli futbolcu için bordo-mavililere teklif yaptığı aktarıldı. Trabzonspor’un deneyim kazanması için Enis’i Belçika’ya göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. Ara transfer döneminde 600 bin euro karşılığında Altınordu’dan transfer edilen genç oyuncu, Karadeniz ekibinde bir maçta şans bulabilmişti.

Kadrosuna şu ana kadar 3 transfer takviyesi yapan bordo-mavililer, ABD'li golcü Haji Wright için harekete geçti. Karadeniz devi, Sönderjyske’ye dün resmi transfer teklifini iletti. Bordo-mavililer, Haji Wright için üç taksit halinde ödemek koşuluyla yazılı olarak 1 milyon 800 bin euro önerdiği belirlendi.

FARK 200 BİN EURO

Danimarka ekibinin geride kalan sezon Antalyaspor forması altında 31 maçta 14 gole imza atan 24 yaşındaki Haji Wright için net 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Sönderjyske kulübü yetkililerinin 2 milyon euroda ısrarcı oldukları da ifade edildi.

AVCI KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadrosunda görmek istediği golcü oyuncuyla maddi konularda el sıkışan Trabzonspor’un Danimarka kulübüyle de kısa süre içinde anlaşarak transferi noktalamayı planladığı vurgulandı. Bordo-mavililerin, ABD Milli Takımı’nda da forma giyen Wright’a uzun süreli bir kontrat imzalatmak istediği de aktarıldı. (Milliyet)