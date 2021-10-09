Milli ara sonrası evinde oynayacağı Fenerbahçe maçına liderlik için çıkacak olan Trabzonspor 'da tribün biletlerine büyük indirim geldi. Bordo-mavili yönetim kurulu, taraftarların bilet fiyatlarının yüksekliğine gösterdiği tepki sonrası bir toplantı yaptı.

100 TL olan bilet 40 TL oldu

Sabah'ın haberine göre; Toplantıdan Galatasaray maçında 100 TL olan kale arkası biletlerinin 40 TL'ye indirilmesi kararı çıktı. Taraftarların, karşılaşma biletlerine büyük ilgi gösterdiği ve daha şimdiden tamamının satıldığı belirtildi.

Doğu tribünü biletleri satışa çıkarılmazken, organize hareket etme kararı alan taraftar gruplarına verildi. Bordo-mavili futbolseverlerin, bu tribünde koreografi yapacakları belirtildi.

Bilet fiyatları şu şekilde: Vip Platinum: 750 TL, Vip Gold: 500 TL, Vip Silver: 350 TL, Batı: 200 TL, Fırtına: 61 TL, Kale Arkası: 40 TL (Misafir tribünü dahil).



















