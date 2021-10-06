Bordo-Mavililer, ara transfer döneminde geleceğe yatırım için şimdiden kolları sıvadı. Fırtına’nın daha önce de gündemine gelen Altınordu’nun genç forveti Enis Destan için İzmir ekibinin kapısı bir kez daha çalınacak. Avrupa’dan da talipleri olan futbolcu için Altınordu 2 milyon Euro talep ederken Trabzonspor 5 milyon TL teklif etmişti.

Karadeniz ekibi bu kez rakamı yükseltip gerekirse takasta da oyuncu kullanarak Enis Destan transferine resmiyet kazandırmak istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Enis’in sezon sonuna kadar kulübünde kalması da ihtimaller dahilinde.