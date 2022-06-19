Son dakika haberi! Trabzonspor’da Trezeguet gelişmesi…

Trabzonspor ’un büyük oranda anlaşmaya vardığı Trezeguet’in menajeri Trabzonspor ile sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul’a geliyor.

61Saat'in haberine göre; Trabzonspor’un Aston Villa’ya yaptığı 3.5 milyon Euro seviyelerindeki teklifi sonrası İngiliz ekibinden görüşme için izin alan Trabzonspor Kulübü oyuncunun menajeriyle maaş konusunu görüşüp sonuca bağlamak için müzakere edecek.

Oyuncuya net 1.5 milyon Euro maaş verecek olan Trabzonspor’un bu teklifin bonuslarla 2.2 milyon Euro seviyelerine çıkması bekleniyor.