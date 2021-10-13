Lider F.Bahçe'yi evinde yenip koltuğu devralmanın hesapları ile pazar günkü maça hazırlanan Trabzonspor , üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Sabah'ın haberine göre; Kafasındaki kadroyu şekillendirmeye başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, İsmail Köybaşı ve Marek Hamsik'in sakatlıkları nedeniyle farklı bir 11 arayışına girdi. İsmail Köybaşı'nın forma giyememesi durumunda sol bekte Trondsen'i görevlendirecek olan tecrübeli teknik adam, üç yerli mecburiyeti nedeniyle Abdülkadir Ömür'ü sağ kanatta oynatacak. Hamsik'in maça yetişmemesi halinde ise orta sahada Siopis veya Dorukhan'ın görev alması bekleniyor.

Hamsik için kritik gün yarın

SLOVAKYA'NIN Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta 1 asiste imza atan ve sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Marek Hamsik'in durumu, çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven de bu MR'ın yarın çekileceğini açıkladı. Çıkacak sonuca göre 34 yaşındaki Slovak yıldızın Fenerbahçe mücadelesine yetişip yetişmeyeceği belli olacak.

Akyazı'da bir ilk yaşanacak

En son Avni Aker Stadı'nda bir arada toplu olarak takımlarını destekleyen Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçında yeni stadyumda kale arkalarındaki yerlerinden çıkarak maraton tribününde toplu olarak takımlarına destek verecek. Milli aralar sonrası geçen sezon Sivas ile 0-0, bu yıl da G.Saray ile 2-2 berabere kalan bordomavililer, bu şanssızlığı da bozmak istiyor.

Kulüp geçen yıla göre zararda

Trabzonspor Kulübü, haziran ve ağustos dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bordo-mavililerin haziran-ağustos ayı zararı 66.7 milyon lira oldu. Trabzonspor'un geçen yıl aynı döneme göre borcunda 16 milyon 200 bin TL'lik artış oldu. Geçen yıl aynı dönemdeki zarar, 50 milyon 500 bin TL idi.