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Son dakika haberi! Trabzonspor'da Marek Hamsik bugün kampa katılıyor

Bordo-Mavililer'in, Slovak süper starı Marek Hamsik bugün Riva'da takıma katılacak. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür de bugün idmana çıkacak, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

18 Temmuz 2021, Pazar 09:59 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi! Trabzonspor'da Marek Hamsik bugün kampa katılıyor

Sezon başındaki en kritik döneme giren ve son kamp çalışmasına başlayacak olan Trabzonspor , dünyaca ünlü Slovak süperstarı Marek Hamsik'e kavuşuyor... Transferiyle büyük ses getiren 33 yaşındaki oyuncunun bugün Riva'ya gelerek takıma katılması bekleniyor. EURO 2020'de A Milli Takımımız'da yer alan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür de bugün idmana çıkacak ve yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Artık taktik vakti

İlk 2 etapta öğrencilerine kondisyon yükleyen Abdullah Avcı 3. etapta daha çok takım olma, taktik-teknik olgular üzerinde duracak. Tecrübeli hoca ilk kez tam kadroyla idman yapacak. Öte yandan Bordo-Mavili ekip 10 günlük süreçte 3 de hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Daha önce Ümraniye ile karşılaşan Fırtına, Başakşehir, Kasımpaşa ve Bandırma ile hazırlık sınavı oynamayı düşünüyor.


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