Trabzonspor 'da, Ekuban krizi çözülecek mi, çözülmeyecek mi bugün belli olacak... Ganalı oyuncu sakatlığı ve özel sorunları nedeniyle ekstra izinle Bordo-Mavililer'in 28 Haziran-3 Temmuz'daki Trabzon, 4-14 Temmuz'daki Riva kampına katılmamıştı. Buna rağmen yönetim yapıcı davranmış ve 26 yaşındaki hücumcuya 3. kamp dönemine kadar izin vermişti.

Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin, yıldız oyuncuya verdiği süre bugün doluyor. Fırtına, bugün 28 Temmuz'a kadar sürecek 3. etap çalışmalarına Riva’da start verecek. Ekuban'ın artık bu kampa katılması beklenirken, olumsuz bir durumda Trabzonspor yasal işlemler başlatacak. Oyuncu cephesi transfer olmak isterken, yönetim de bu konuya sıcak bakıyor.

2 milyonluk teklif var

Takım içerisinde huzursuzluk yaratan Ekuban için İtalyan ekibi Genoa ile görüşmeler sürüyor. Çizme temsilcisi 2 milyon Euro bandında bir rakamla Fırtına'nın kapısını çalarken, Trabzonspor 3.5 milyon Euro'da diretiyor, pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Ekuban'ın bu tavrı ise Karadeniz ekibinin elini zayıflatıyor...