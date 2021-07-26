Riva kampındaki son hazırlık maçını Kasımpaşa ile yapan Trabzonspor 'da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun ortalarında ayak bileği kırılan ve sezon sonuna doğru sahalara dönen 22 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçında ciddi bir sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Mortadha Ben Ouannes'in müdahalesiyle yerde kalan yıldız orta saha, ayağa kalkmakta zorlandı. Bir hayli acı çektiği gözlenen Abdülkadir, sedyeyle oyun alanının dışına alındı ve yerini Yunus Mallı'ya bıraktı.

2. yarının başında Anthony Nwakaeme'nin yerine oyuna dahil olan Abdülkadir'in sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından iki takım arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Ağır bir sakatlıktan çıktı

19 Ocak’taki Konyaspor maçında ayak bileği kırılan Abdülkadir’in uzun bir süre sahalara dönemeyeceği ve sezonu kapattığı belirtilmişti. Ancak 22 yaşındaki yıldızın tedavi süreci çok hızlı ilerledi, 3 ay sonra çalışmalara başladı ve formasına kavuştu. Kalan son haftalarda süre alan Abdülkadir, EURO 2020 kadrosunda da yer aldı.







