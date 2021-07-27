EURO 2020'den döndüğü için 3. etap çalışmasına katılan Abdülkadir Ömür ilk maçına Başakşehir karşısında çıkmıştı. Dün akşam Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda oyuna giren Abdülkadir Ömür 58. dakikada Mortadha Ben Ouanes ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Sedyeyle kenara alınan ve bir hayli acı çektiği gözlenen yıldız solak, yerini Yunus Mallı'ya bıraktı.





'Çapraz bağlarında sorun yok'

Pozisyon sonrası iki takımın kulübeleri arasında gerginlik yaşandı. Yerde kalan ve sedyeyle saha dışına çıkarılan yıldız oyuncunun durumunun ciddi olmadığı bildirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, "Dizinin kenarına darbe aldı. Çapraz bağlarında sorun yok. Birkaç gün sonra iyi olacak" dedi. Avcı, 22 yaşındaki yıldızı tedbir amacıyla oyundan çıkardığını aktardı.

Abdülkadir Ömür'ün sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından iki takım arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Ağır bir sakatlıktan çıktı

19 Ocak’taki Konyaspor maçında ayak bileği kırılan Abdülkadir’in uzun bir süre sahalara dönemeyeceği ve sezonu kapattığı belirtilmişti. Ancak 22 yaşındaki yıldızın tedavi süreci çok hızlı ilerledi, 3 ay sonra çalışmalara başladı ve formasına kavuştu. Kalan son haftalarda süre alan Abdülkadir, EURO 2020 kadrosunda da yer aldı.







