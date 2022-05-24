Son dakika haberi! Trabzonspor'a yeni sağ bek Androutsos
Son dakika Trabzonspor transfer haberi...Trabzonspor, Anastosios Bakasetas ve Manolis Siopis'in ardından bir Yunan futbolcuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Trabzonspor, bu sezon Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in gösterdiği başarılı performansıyla şampiyonluğa koştu. Bordo-mavililerin hedefindeki Yunan futbolcu sağ bek pozisyonunda oynuyor.
Fırtına Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in ardından bir diğer Yunan futbolcu Athanasios Androutsos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor , gücünü korumak ve Avrupa'da da başarılı olmak istiyor.
ANASTASIOS BAKASETAS VE MANOLIS SIOPIS'İN ARDINDAN 3. İSİM
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Bruno Peres'in yanına bir sağ bek daha transfer etmek isteyen Trabzonspor, daha önce de gündemine gelen Olimpiakoslu sağ bek Athanasios Androutsos'u bir kez daha gündemine aldı.
Haberin devamında, bordo-mavililerin Yunanistanlı sağ bek oyuncusunun menajeri ile de görüştüğü iddia edildi.
ATHANASIOS ANDROUTSOS'UN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
25 yaşındaki Athanasios Androutsos bu sezon Olimpiakos ile 27 maça çıktı. Yunanistan ekibi ile çıktığı 27 maçta gol atamayan Yunan sol bek 2 tane asist yaptı. (Akşam)