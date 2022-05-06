Tarihi şampiyonluğu ciddi bir ekonomik kazanca çevimek isteyen Trabzonspor Yönetimi’nin başlattığı şampiyonluk anıtı projesine destek artarak büyüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yaptığı 1 milyar Lira’lık dev çağrı için ilk adım Trabzonspor Yönetimi’nden gelmişti. Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Esat Emanet ve Şemsettin Hancı, 1’er milyon TL’lik bağış yaparken, eski yöneticilerden Nevzat Aydın ve Nezvat Kaya 5’er milyon Lira’lık katkı sağladı.

Başkan ve Ertuğrul Doğan'dan 6'şar milyon TL

Trabzonlu olan Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Ömer Ayvacı ile iş insanı Tahsin Yeşilyurt, Cemal Yeşilyurt, Fazlı Yeşilyurt ve Ecmel Sarıalioğlu da kampanyaya katılırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu (Atlantik Gemi İşletmeleri) ile Asbaşkan Ertuğrul Doğan dün 5 milyon TL (Oltan & Köleoğlu enerji) daha bağışlayarak desteklerini 6’şar milyona çıkardı.





İlk hedef 100 milyon

Şampiyonluk anıtı için sadece 2 günde 30 milyon TL barajı aşılırken, rakamın 100 milyon seviyesine ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Akyazı’da stadın önüne yapılacak şampiyonluk anıtında, destek verenlerin isimleri yer alacak. Başkan Ağaoğlu, 1000 kişinin adının anıta yazılacağını duyurmuş ve katılım bedelinin minimum 1 milyon TL olduğunu açıklamıştı.