Son dakika haberi! Trabzonspor'a çılgın destek! 2 günde 30 milyon TL
Trabzonspor’un şampiyonluk anıtı için yaptığı tarihi çağrıya inanılmaz bir destek var... İlk adımı yöneticiler atarken, dün Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Asbaşkan Ertuğrul Doğan bağış miktarını 6’şar milyona çıkardı. Sadece 2 günde 30 milyon TL barajı aşıldı.
Tarihi şampiyonluğu ciddi bir ekonomik kazanca çevimek isteyen Trabzonspor Yönetimi’nin başlattığı şampiyonluk anıtı projesine destek artarak büyüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yaptığı 1 milyar Lira’lık dev çağrı için ilk adım Trabzonspor Yönetimi’nden gelmişti. Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Esat Emanet ve Şemsettin Hancı, 1’er milyon TL’lik bağış yaparken, eski yöneticilerden Nevzat Aydın ve Nezvat Kaya 5’er milyon Lira’lık katkı sağladı.
Başkan ve Ertuğrul Doğan'dan 6'şar milyon TL
Trabzonlu olan Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Ömer Ayvacı ile iş insanı Tahsin Yeşilyurt, Cemal Yeşilyurt, Fazlı Yeşilyurt ve Ecmel Sarıalioğlu da kampanyaya katılırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu (Atlantik Gemi İşletmeleri) ile Asbaşkan Ertuğrul Doğan dün 5 milyon TL (Oltan & Köleoğlu enerji) daha bağışlayarak desteklerini 6’şar milyona çıkardı.
İlk hedef 100 milyon
Şampiyonluk anıtı için sadece 2 günde 30 milyon TL barajı aşılırken, rakamın 100 milyon seviyesine ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Akyazı’da stadın önüne yapılacak şampiyonluk anıtında, destek verenlerin isimleri yer alacak. Başkan Ağaoğlu, 1000 kişinin adının anıta yazılacağını duyurmuş ve katılım bedelinin minimum 1 milyon TL olduğunu açıklamıştı.