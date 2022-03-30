Trabzon’da gündem derbi ama yönetim de yeni sezon çalışmaları için harıl harıl çalışıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan planlama toplantısının ardından hocanın hedefleri doğrultusunda düğmeye basan idareciler ilk olarak Kasımpaşa forması giyen Evren Eren Elmalı için kolları sıvamıştı. 21 yaşındaki sol beki sezon sona ermeden kadroya katmak isteyen Bordo-Mavililer hem Kasımpaşa Kulübü hem de oyuncunun menaceriyle temaslara başladı. Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber’le bu hafta içerisinde ilk resmi görüşmenin yapılacağı ifade ediliyor. Eren’in menaceri; Fenerbahçe ’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil’in de menacerliğini yapan Erkut Söğüt’ün de bu hafta içerisinde İstanbul’a geleceği ifade edildi.

Avrupa’dan da talipleri var

Adı birçok Avrupa kulübüyle de anılan oyuncunun kariyer planlaması için görüşmeler yapacak olan Söğüt’ün Trabzonspor ’la da bu konuda bir toplantı yapması bekleniyor. Abdullah Avcı’nın takımında görmeyi çok istediği futbolcuyu transfer edebilmek adına Trabzonspor Yönetimi şartları zorlamak istiyor.

Ömer Necati Albayrak