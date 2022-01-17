Süper Lig'de 21. hafta geride kaldı. Alınan sonuçlar ve puan durumunun etkisiyle Süper Lig'in şampiyonluk oranları da güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, oranlar bazındaki favori durumunu değişmedi.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'a verilen 1.05'lik oranı 1.10'a yükseldi. Fenerbahçe 'nin oranı ise 18 oldu. Beşiktaş 'a 21 oran verilirken haftayı mağlubiyetle kapatan ve şampiyonluk umutları neredeyse biten Galatasaray 'a 110 oran verildi.

Süper Lig 21. hafta şampiyonluk oranları!

Trabzonspor: 1.10

Konyaspor: 10.50

Başakşehir: 18.00

Fenerbahçe: 18.00

Beşiktaş: 21.00

Hatayspor: 55.00

Adana Demirspor: 80.00

Alanyaspor: 110.00

Galatasaray: 110.00