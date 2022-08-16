Süper Lig 'de teknik direktör ayrılığı 2. hafta sonrasında başladı. Geçtiğimiz sezonun 18. haftasında Antalyaspor maçıyla birlikte Hakan Kutlu'nun yerine geçen teknik direktör Sami Uğurlu, İstanbul ekibiyle fırtına estirmiş ve sezonu tamamlamıştı. Kasımpaşa yeni sezona da Sami Uğurlu yönetiminde başladı. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Önce deplasmanda yaşanan 4-0'lık Başakşehir mağlubiyeti ardından iç sahada dün oynanan ve 6-0 gibi farklı bir skor alınan Fenerbahçe yenilgisi sonrasında teknik direktör Sami Uğurlu yönetime istifasını sundu.

Yaşanan bu gelişme sonrasında yönetim toplanarak kararını verdi ve 44 yaşındaki teknik direktörle yolların ayrıldı.

Sami Uğurlu geçen sezon Hakan Kutlu sonrasında 24 maça çıkmış ve maç başına 1.88 puan ortalamasıyla takımı oynatmıştı.

Sami Uğurlu kimdir?

27 Nisan 1978 İzmir doğumlu Sami Uğurlu, antrenörlük deneyimine İzmir temsilcisi Altınordu'da başladı. Hüseyin Eroğlu'nun yardımcılığını yapan Uğurlu, 2019'da kulüpten ayrıldı ve Eskişehir'in yolunu tuttu. Eskişehirspor'da iki ayrı dönemde Fuat Çapa ve Coşkun Demirbakan'ın yardımcılıklarını yapan Uğurlu, burada 17 maça çıktıktan sonra görevinden ayrıldı.

2020'de İzmir'e dönen 43 yaşındaki antrenör, burda Yalçın Koşukavak'ın 12, Ali Tandoğan'ın ise beş maçta yardımcılığını yaptı. Daha sonra Ankaragücü'nde Fuat Çapa ve Mustafa Gürsel'in yardımcılığını yapan Uğurlu, Kasımpaşa'ya geçti ve Hakan Kutlu'nun ekibinde sekiz maçta görev yaptı. 20 Aralık 2021'de Hakan Kutlu'nun görevden alınmasının ardından takımın başına geçici antrenör olarak geçen Uğurlu, daha sonra İstanbul ekibini çalıştırdı.