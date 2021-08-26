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Son dakika haberi | Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanacak. Birbirinden önemli karşılaşmalar öncesi Süper Lig 3. hafta hakemleri açıklandı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 13:19 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi | Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş -Fatih Karagümrük maçında Cüneyt Çakır, Kasımpaşa- Galatasaray maçında Fırat Aydınus, Altay- Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu ve Giresunspor-Trabzonspor karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig 3. hafta hakemleri...

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus

Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

Adana Demirspor-Konyaspor: Alper Ulusoy

Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

Başakşehir FK-Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

Hatayspor-Alanyaspor: Mert Güzenge

Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker


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