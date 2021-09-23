A Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı Kenan Koçak oldu.

Almanya'da Mannheim, Sandhausen ve Hannover'de teknik direktörlük deneyimi yaşayan ve Haziran ayından bu yana boşta olan Kenan Koçak, Kuntz'un yardımcılığını getirildi.

40 yaşındaki teknik adamla 2024 Eylül ayına kadar sözleşme imzalandı. Kenan Koçak, TFF bünyesinde aylık 25 bin Euro ücret alacak.

En son Hannover'i çalıştıran Kenan Koçak, 57 maçta 1.39 puan ortalaması tutturdu.

Esat Soydabircan-fanatik.com.tr