Son dakika haberi: Sergen Yalçın savunma hatalarına dikkat çekti

Medipol Başakşehir karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Beşiktaş ’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın özellikle yenilen kolay goller nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradı.

Cezası nedeniyle maçtan sonra basın toplantısına katılamayan deneyimli teknik adamın, yardımcılarıyla birlikte müsabakayı tüm yönleriyle masaya yatırdığı aktarıldı. Siyah-beyazlı hocanın, “Beşiktaş takımı bu kadar basit goller yememeli” yorumunu yaptığı öğrenildi.

Özellikle ikinci ve üçüncü gollerde savunmanın dağınıklığından ve dönen topların rakibe kaptırılmasından şikayetçi olan Sergen Yalçın’ın, “Hiç beklemediğim bir oyun oldu. Oyuncularım her zamanki gibi iyi niyetle mücadele ettiler fakat bazen bu tek başına yeterli olmuyor. İkinci yarıya daha iyi başladık. Beraberlik golünden sonra da çok önemli fırsatlarımız oldu. Fakat basit goller yediğinizde maçı kurtarmak çok kolay olmuyor” diye konuştuğu belirtildi.

'Ders çıkarmamız lazım'

Beşiktaş’ın hocası, sakatlıktan yeni dönen oyuncuların henüz form tutamadıklarının da altını çizdi. Siyah-beyazlı teknik adamın, “Sakatlıktan çıkan oyuncularımız tam anlamıyla bir 90 dakika oynayacak seviyede değiller. O yüzden tercihlerde dikkatli olmaya çalıştık. Bu maçtan çıkarmamız gereken çok dersler var” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu arada Sergen Yalçın’ın sakatlık yaşayan futbolculardan en çok Miralem Pjanic’in eksikliğini hissettiklerini söylediği vurgulandı. Tecrübeli teknik adamın, Pjanic’in sahada olmaması yüzünden Medipol Başakşehir karşısında oyunun yönlendirilmesi ve forvet hattının beslenmesi konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiği kaydedildi. (Milliyet)