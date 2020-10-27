Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına istifa ve izin ertelemesi

Son dakika koronavirüs haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi. Genelgeye göre, her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek. Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

Bugünkü vaka sayısı 2.209, kayıp sayısı 76

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 2.209 olduğunu belirten Bakan Koca, 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 13.478.452 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 366.208 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 9.950 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.



