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Son dakika haberi... Sağlık bakanı Koca açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.

14 Kasım 2020, Cumartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Sağlık bakanı Koca açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.  Ağır hasta sayısı 3 bin 423 oldu, son 24 saatte 2 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 351 bin 102'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Hastane ve sağlık çalışanlarımızın yükü artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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