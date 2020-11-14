Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 423 oldu, son 24 saatte 2 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 351 bin 102'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Hastane ve sağlık çalışanlarımızın yükü artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.