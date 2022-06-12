Son dakika haberi! Rıdvan Yılmaz, Frankfurt’ta

Siyah-Beyazlılar’da teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ın gelmesi sonrasında Caner Erkin’in yerine şans verilen Rıdvan Yılmaz, kısa sürede Beşiktaş ’ın en önemli isimlerinden biri olmuştu. Sol bekteki başarısının ardından A Milli Takım ’a kadar yükselen Rıdvan, 1 yılda 3 kupa kaldırarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Sergilediği istikrarlı görüntüyle transfer döneminin gözdesi olan Rıdvan, artık Avrupa’ya açılıyor...

Devler Ligi’nde oynayacak

Başarılı futbolcu için uzun süredir girişimlerde bulunan Frankfurt ve Torino kulüplerinden kazanan Alman ekibi oldu. Frankfurt, Beşiktaş’la 6.5 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, dün transfere onay verdi ve Rıdvan Frankfurt’lu oldu. Yetenekli oyuncu, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve 800 bin Euro maaş alacak. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Frankfurt‘a transferin resmileşmesinden sonra katılması beklenen Rıdvan, yeni sezonda takımında Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga’da mücadele edecek.