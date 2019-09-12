Beşiktaş'la yolları ayrılan ve Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, beIN SPORTS'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayrılık sürecini anlatan ve Fikret Orman'a sert tepki gösteren yıldız oyuncu, kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti ve ''Başkanın aldığı karar nedeniyle Beşiktaş’tan ayrılmak zorunda kaldım. Gönderiliş şeklimle bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarıyla, takım arkadaşlarımla, tesislerde çalışanlarla vedalaşma şansı bulamadım. dedi.

Beşiktaş taraftarına teşekkür eden Q7, ''Vodafone Park atmosferini ve Beşiktaş’ı özleyeceğim. Orada ailemle beraber çok güzel zamanlar geçirdik. Beşiktaş, her zaman şampiyonluklar kazanmasını istediğim bir kulüp olarak kalacak. Onlara çok büyük hayranlık duyuyorum. Minnettar olmam gereken bir grup varsa o da Beşiktaş taraftarı. Kötü oynadığım maçlarda dahi beni desteklediler, bu hayatım boyunca unutmayacağım bir şey." diye konuştu.

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'2-3 bin TL kazanan personel de parasını alamıyordu'

Personel dahil maaşlarını alamadıklarını belirten Portekizli yıldız, ''Beşiktaş'ta yaklaşık 5 aydır ödeme yapılmıyordu. Sadece bana değil, ayda 2-3 bin TL kazanan personel de parasını alamıyordu. Bununla alakalı Serdal Adalı ile görüştük ama sanırım Fikret Orman'ın bu konu ile ilgili bir endişesi yoktu. Daha sonra bu konuşmanın ardından, eğer böyle devam ederse ayrılık kararının daha iyi olacağını söyledim.'' dedi.

Fikret Orman'ın verdiği çek karşılıksız çıktı'

Alacakları nedeniyle FIFA'ya gitmesinin pek hoş karşılanmadığını belirten 35 yaşındaki oyuncu, ''Bu konuşmadan bir hafta sonra Fikret Orman bana bir çek verdi. Bu çeki bankaya bozdurmaya gittiğimde çek karşılıksız çıktı. Bununla alakalı bir şey konuşmadım, o da bana bir şey söylemedi. Daha sonra alacaklarımdan dolayı kulübü FIFA'ya verdim. Bu yaptığım onlar tarafından pek hoş karşılanmadı. Sonra ayrılık süreci başladı.'' ifadelerini kullandı.

'Fikret Orman konuşmak istemediğim birisi'

Fikret Orman'a kırgın mısın sorusuna Quaresma, ''Bütün futbol dünyasında hiç konuşmak istemediğim 1-2 kişiden birisi.'' cevabını verdi.

'Fenerbahçe veya Galatasaray’da oynamak benim için çok kolay değil'

Quaresma, ‘Fenerbahçe veya Galatasaray’dan cazip bir teklif gelseydi kabul eder miydi?’ sorusuna, “Zor bir soru değil, Türkiye’de Beşiktaş’tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Ama malesef Beşiktaş başkanı beni istemedi. Ayrıldıktan sonra Fenerbahçe veya Galatasaray’da oynamak benim için çok kolay değil çünkü Beşiktaş’ı ve taraftarlarını çok seviyorum. Her zaman söylüyorum, Porto ve Beşiktaş, benim kariyerimdeki çok önemli iki takım ve her zaman kalbimde olacaklar.” cevabını verdi.

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