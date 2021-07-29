UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV, temsilcimiz Galatasaray 'ı saf dışı bıraktı. İlk maçı evinde 5-1 kazanan, rövanşı ise 2-1 önde tamamlayan Hollanda ekibi, tur biletini kaptı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Hollanda ekibinin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yapıldı.





'Küçük kulüp? Büyük sonuç'

Maçın hemen ardından resmi sosyal medya hesabından gönderme yapan PSV Eindhoven, "Küçük kulüp? Büyük sonuç" ifadesine yer verdi. Hollanda temsilcisi, eşleşme sonrasında Türk futbolseverlerin kendilerine, ''small club (küçük kulüp)'' diye mesaj yağdırması üzerine bu göndermeyi yaptı.

Roger Schmidt: Detaylı bir yorum yapamıyorum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili sorulan soruya cevap veren PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, "Şehrimiz, İstanbul'la kıyaslandığında çok daha küçük bir şehir, o yüzden bizim için gurur verici. Ancak paylaşım hakkında detaylı bir yorum yapamıyorum." ifadelerini kullandı.







