Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillipe Cocu Derby County'den de kovuldu. Kulüp ayrılığı resmen açıkladı. 24 takımlı Championship'te son sırada bulunan Derby County, son 8 maçını kaybetmişti. Derby County Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Colin Kazım Richards'ı transferin son gününde kadrosuna katmıştı. İngiliz futbolunun efsanelerinden Wayne Rooney de Derby'de forma giyiyor.

Genç teknik adam büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'den de 2018/2019 sezonunun 10. haftasında Kadıköy'deki Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında gönderilmişti. Cocu'nun Fenerbahçe'si 10 haftada 5 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı ve sadece 2 kez kazanabilmişti.







