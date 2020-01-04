Galatasaray'ın ara transfer döneminde Monaco'dan kiraladığı eski futbolcusu Henry Onyekuru, bu sabah saat 07:30'da sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu, kiralık sözleşmesi bittikten sonra Everton'a dönmüş, yaz transfer döneminde de 13.5 milyon Euro karşılığında Ligue 1 ekibi Monaco'nun kadrosuna katılmıştı.

Fransa'da sezonun ilk yarısında bekleneni karşılayaman 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu ligde yalnızca 4 maça çıkıp 1 asist yapabildi.

Esat Soydabircan

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