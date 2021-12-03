Sağlık Bakanlığı, 3 Aralık Cuma gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 355.226 test yapıldı. Son 24 saatte, 21.495 yeni vaka tespit edilirken 187 kişi hayatını kaybetti, 20.193 kişi sağlığına kavuştu.

Omicron varyantı Türkiye'de var mı?

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan ve Omicron varyantına ülkemizde rastlanmadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.'' ifadelerini kullandı.