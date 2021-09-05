Son dakika haberi: Miguel Crespo, Fenerbahçe için İstanbul'da!
Fenerbahçe son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden ardından resmi imzayı atacak.
Fenerbahçe 'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Portekizli orta saha Miguel Crespo, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
Kariyerinde daha önce Portekiz Ligi temsilcileri; Feirense, Neves ve Merelinense kulüplerinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun, piyasa değeri 600 bin Euro olarak yer alıyor. Portekiz Ligi’nde bu sezon Estoril formasıyla 5 maça çıkıp 2 gollük performans sergileyen Crespo, merkez orta saha hattına ek olarak orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Fenerbahçe’nin düşük bir bonservis bedeli karşısında tecrübeli ismi kadrosuna katması bekleniyor.