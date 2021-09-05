Fenerbahçe 'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Portekizli orta saha Miguel Crespo, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Kariyerinde daha önce Portekiz Ligi temsilcileri; Feirense, Neves ve Merelinense kulüplerinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun, piyasa değeri 600 bin Euro olarak yer alıyor. Portekiz Ligi’nde bu sezon Estoril formasıyla 5 maça çıkıp 2 gollük performans sergileyen Crespo, merkez orta saha hattına ek olarak orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Fenerbahçe’nin düşük bir bonservis bedeli karşısında tecrübeli ismi kadrosuna katması bekleniyor.







