Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun hakemlerle ilgili iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Toroğlu'nun iddiasına göre görevden alınan bazı hakemler (Cüyent Çakır - Bahattin Duran) MHK'ya karşı meslektaşlarını protesto etmeleri konusunda harekete geçirmeye çalıştı.

MHK Toroğlu'nun iddialarını dikkate aldı!

Erman Toroğlu'nun iddiaları sonrası harekete geçen MHK konuya araştırmak üzere 5 maddelik resmi bir yazı yazarak hakemlere bu iddiaların gerçek olup olmadığını sordu. Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan imzalı yazıda "Zoom toplantısı sarasında söz olarak MHK Başkanını protesto edeceğiz, seni istemiyoruz diyeceğiz, yapamazsak ekrana bu ifadeler içeren yazılar yazacağız, ben ne yaparsam siz de aynısını yapın, Cüneyt abiniz sizi takip ediyor, eğer bizim yaptığımızın aynısını yapmazsanız Cüneyt abiniz plakanızı alacak, göreve geldiğinde bunu unutmayacak" iddiaları hakemlere soruldu...

Hakem işleri müdürü Tayfur Özkan imzalı hakemlere sorulan soruların yer aldığı resmi belge!

Çakır ve ekibi PFDK'ya sevk edilecekti!

MHK Erman Toroğlu'nun iddialarını dikkate alıp bu resmi yazıyla hakemlerden savunma istedi. MHK'nin amacı hakemleri baskı altına almak ve Cüneyt Çakır'la ilgili hukuki bir süreç yaratmak. Bu iddiaların sorulduğu hakemler olayı doğrulasaydı Cüneyt Çakır ve ekibi PFDK'ya sevk edilecekti. İsviçre'ye de bu hakemlerimizle ilgili hukuki süreç var, bu inceleme bittikten sonra "size yanıt verebiliriz" denecekti.

MHK vakit uzatarak Çakır'ın gitmesini istemiyor!

Ancak MHK'nın sorduğu bu iddialara tüm hakemler asılsız diye savunma verdi. Durum böyle olunca Çakır ve ekibi PFDK'ya sevk edilmedi. MHK bu ve benzeri ertelemelerle Çakır ve ekibi için İsviçre'ye verilecek cevabı geciktirip Çakır'ın maç almamasını amaçlıyor. Vakit uzadıkça Çakır ve ekibinin gitme ihtimali de azalıyor. Çakır ayrıca Şampiyonlar Ligi'nden de maç alamıyor.

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