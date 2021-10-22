Sonunda beklenen oldu ve Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), istifasını TFF Yönetimi’ne verdi. Uzun süredir kuruluş yapısı, aldığı kararlar ve hakemlerin sahadaki performansları nedeniyle ağır eleştirilere hedef olan Tatlı MHK’sı dün topluca istifa kararı aldı.

TOKAT DAHA ÖNCE iSTiFA ETMiŞTi

Üyelerden Metin Tokat’ın önceki gün istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı’nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu’dan oluşuyordu.

KULÜPLER KESiN OLARAK KARARLI

MHK Yönetim Kurulu’nu topluca istifaya götüren olayların başlangıç noktası olan Kulüpler Birliği’nin MHK’ya yönelik talepleri de ortaya çıkmaya başladı. Kulüpler, 7 ismin hakemlik kariyerlerinin kesin olarak bitirilmesini istedi.

VAR VE SAHA HAKEMLERi AYRILSIN

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre bu hakemlerin 4’ü; Ali Palabıyık, Özgür Yankaya, Halil Umut Meler, Ali Şansalan. Kulüpler ayrıca VAR hakemleri ile saha hakemlerinin ayrılmasını ve hakem atamalarını bugüne dek olduğu gibi 2-3 kişinin değil tüm MHK üyelerinin yapmasını talep etmişti.

ARTIK O KOLTUKTA OTURAMAZSIN!

Serdar Tatlı MHK’sının istifa edeceğine yönelik ilk sinyal, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Serdar Tatlı’nın 7 Ekim’de Kulüpler Birliği temsilcileri Ahmet Ağaoğlu, Tahir Kıran ve Süleyman Hurma ile yaptığı toplantıda geldi.

GERGiNLiĞi ÖZDEMiR YATIŞDIRDI

Hakemlerden yakınan Kıran’ın, “Artık o koltukta oturamazsınız” sözlerine sinirlenen Tatlı’nın toplantıyı terk etmek istediği, bunun üzerine araya giren Özdemir’in, “Sizi kast etmedi” diyerek yerine oturttuğu öğrenildi. TFF üyeleri ile Kulüpler Birliği’nin önceki gün yaptığı toplantıda da beklediği desteği bulamayan Tatlı’nın, konuyu ekibiyle görüştükten sonra istifa kararı aldığı belirtildi.

FERHAT GÜNDOĞDU’NUN ÜYELiĞi 48 SAAT SÜRDÜ

Görevi bırakan MHK Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan Ferhat Gündoğdu, salı günü istifa eden Metin Tokat’ın yerine yönetime girmişti. Böylelikle Gündoğdu’nun MHK üyeliği sadece 48 saat sürmüş oldu.

MERK VEYA ROCCHi GiBi BiR YABANCI DA GELEBiLiR

Serdar Tatlı MHK’sının istifasının ardından ‘Bundan sonra ne olacak?’ sorusu akıllara gelirken, TFF Yönetimi’nin bu konuda 3 formülü tartışmaya açtığı öğrenildi. Bu formüller şöyle:

1- TFF ile Kulüpler Birliği arasında MHK’nın yapısına yönelik görüşmeler sonuçlanana dek işlerin aksamaması adına geçici bir MHK oluşturulabilir.

2- Yeni başkan, yine eski bir hakem olmasın. 2005 yılında MHK Başkanlığı yapan Ufuk Özerten örneğinde olduğu gibi hiç hakemlik yapmayan biri de olabilir.

3- yabancı bir eski hakem ‘genel koordinatör’ unvanıyla MHK’nın başına getirilebilir. Bu isim Markus Merk veya Gianluca Rocchi gibi Türkiye’yi iyi tanıyan biri olabilir.

AVRUPA ÜLKELERiNDE ÇEŞiTLi DÖNEMLERDE MHK BAŞKANLIĞI YAPAN YABANCI iSiMLER

· YUNANiSTAN Mark Clattenburg (İngiliz)

· ROMANYA Kyros Vassaras (Yunan)

· BELÇiKA David Elleray (İngiliz)

· RUSYA Viktor Kassai (Macar)

· UKRAYNA Luciano Luci (İtalya)

· AZERBAYcAN Fritz Stuchlik (Avusturya)