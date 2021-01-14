Son dakika haberi! Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!
Fenerbahçe Mesut Özil transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe adı transferde anılan Mesut Özil, kulübü Arsenal ile alacakları konusunda anlaşmaya çalışıyor. Yıldız oyuncu hakkında Arsenal'a yakınlığı ile bilinen The Athletic yazarı David Ornstein yeni gelişmeleri yazdı.
Mesut Özil - Fenerbahçe flörtünde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mesut Özil, kulübü ile alacakları konusunda anlaşmaya çalışırken Arsenal'a yakınlığı ile bilinen The Athletic yazarı David Ornstein son durumu yazdı
David Ornstein kısa süre önce yaptığı paylaşımda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelmek için alacaklarının bir kısmından feragat edeceğini yazdı.
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