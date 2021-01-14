Mesut Özil - Fenerbahçe flörtünde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mesut Özil, kulübü ile alacakları konusunda anlaşmaya çalışırken Arsenal'a yakınlığı ile bilinen The Athletic yazarı David Ornstein son durumu yazdı

David Ornstein kısa süre önce yaptığı paylaşımda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelmek için alacaklarının bir kısmından feragat edeceğini yazdı.

Mesut Özil Fenerbahçe Basketbol takımını takip etti!