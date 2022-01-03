Milyonlarca Memur ve emekli 2022 zam oranlarını merakla bekliyor. 2022 asgari ücret zamları kısa süre önce açıklanmıştı. Gözler şimdi memur ve emekli zamlarına çevrildi.

Memur ve memur emeklilerin zam oranı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.

Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca kişinin maaşında değişiklik yaşanıyor.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 25,65 oranında fark yansıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

İŞTE YENİ MAAŞLAR

Kıdem tazminatı tavanı 10 bin lirayı geçecek. Alınacak kıdem tazminatı artacak.

65 yaş aylığı bin 55 lira 80 kuruş oldu.

Evde bakım desteği 2 bin 292 lira oldu.

Engelli aylıkları 842 lira, yüzde 70 ve üzeri engelliler bin 264 lira verilecek.

En düşük memur maaşı 4.176,11 TL oldu.

Bağkur esnaf emeklisi 2 bin 948 lira oldu.

'PİYASANIN BEKLENTİSİNİN ÜZERİNE ÇIKTI'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı: Piyasa beklentisinin üzerine çıktı bu yıllık bazda yüzde 36’yı tekabül ediyor. Gıda fiyatları aralı kayında yüzde 27-36 aralığında artış gösterdi. Bunun da katkısı 7 puandır. 13.58 enflasyona sadece 7 puan gıdadan gelmiş durumdadır. Bu çok önemli bir unsurdur. Kurdaki hareketlenme devam ederse biz bunun yansımalarını ileriki aylarda da görebileceğiz diye düşünüyorum.

Beklenti ve yapılan araştırmalar aylık bazda 8-10’luk enflasyonu gösteriyordu bu ya yıllık yüzde 29’a tekabül ediyordu. Yıllık bazda 36.08 olarak çıktı beklentilerin üzerinde çıkan bir rakam oldu. Ayrıntılarına baktığımızda yıllık bazda enflasyon üzerinde en büyük etkiye sahip iki kısım görüyoruz. Bir tanesi gıda harcamaları diğeri de ulaştırma dediğimiz akaryakıt fiyatları da bunun içerisinde otomotivin ağırlığı daha farklıdır. Küresel çapta enerji fiyatlarında yükseliş bu yılın enflasyonun da en yüksek rakamı ulaştırmada gösterdi. İkincisi de pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi gıdada gerçekleşti.

Enerji ile ilgili kısımda biz de yüksek bir artış bekliyorduk. Beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Gıda ile ilgili yüzde 43’e ulaşılması enflasyonda gıdanın ağırlığı 25.86’dır. Enflasyonun 4’te 1’i gıda kaynaklı olmuş oldu. Ulaştırmanın ağırlığı da enflasyonun içerisinde yüzde 10’u oluşturuyor. Gıda ve ulaştırma ile yüzde 35’lik kısım bu iki ana kısımdan oluşuyor. Biz enflasyonun yarısını gıda ve ulaştırmadan almış oluyoruz.