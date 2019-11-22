Galatasaray'a 13 milyon euroluk transferiyle çok konuşulan, performansıyla çok tartışılan ve sezon başı da Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne yenden İstanbul'da...

Trtspor'dan Volkan Kılıç'ın haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu takımının Başakşehir maçı öncesinde Sarı Kırmızılılar'a destek olmak için Türk Telekom Stadı'na geldi. Öte yandan eski yıldızlardan Harry Kewell'a da yine maç öncesi kulüp tarafından plaket verilecek.

Bu haberi de okudular Luyindama son dakika! Galatasaray'a büyük şok